Vrouw uit Ruinerwold aangehouden in drugsonderzoek Xtc (foto: pixabay.com)

PUTTEN - Een 23-jarige vrouw uit Ruinerwold is samen met zes andere verdachten aangehouden voor de opslag van grondstoffen voor drugs in een garagebox in Putten.

De politie vond na een anonieme tip in een garagebox aan de P.C. Hooftstraat in Putten tientallen jerrycans met grondstoffen en apparatuur voor het maken van synthetische drugs, zoals amfetamine en xtc.



De overige verdachten komen uit Ede, Utrecht en Amsterdam.