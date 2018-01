Cursisten leesclub Hoogeveen voelen zich zekerder door samen lezen

Deel dit artikel:











Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe willen laaggeletterdheid aanpakken. Dit doen ze onder andere door het aanbieden van verschillende cursussen bij de taalhuizen in de gemeenten. En ook door middel van leesclubs kan laaggeletterdheid worden aangepakt.

In deze aflevering van Van letter tot letter

In van Letter tot letter gaat zanger René Karst iedere week op pad in het kader van laaggeletterdheid. Deze week is René te gast bij de leesclub in de bibliotheek in Hoogeveen. Iedere week leest een aantal cursisten hier samen een boek en dat helpt ze bij hun taalontwikkeling.