Staatsbosbeheer: ga vandaag niet het bos in Het is vandaag verstandig niet het bos in te gaan (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - Staatsbosbeheer roept mensen in Drenthe op vandaag niet het bos in te gaan. Er is tijdens de storm een flink risico op afbrekende takken.





Tot nu toe valt het in Drenthe mee met de storm. Ook in het bos is volgens Thomas nog weinig sprake van schade. Desondanks vindt hij het verstandig om het risico niet te nemen. Zelf gaan de medewerkers van Staatsbosbeheer niet zonder noodzaak het bos in. Boswachter Evert Thomas vraagt mensen verstandig te zijn en goed op de wind te letten. "Als je buiten ziet dat het hard waait, ga dan liever niet het bos in. Een tak op je hoofd krijgen is niet echt fijn", vertelt Thomas.Tot nu toe valt het in Drenthe mee met de storm. Ook in het bos is volgens Thomas nog weinig sprake van schade. Desondanks vindt hij het verstandig om het risico niet te nemen. Zelf gaan de medewerkers van Staatsbosbeheer niet zonder noodzaak het bos in.