Het nieuws in een minuut: 18 januari De nieuwsminuut van donderdag 18 januari (foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

In het nieuws in een minuut natuurlijk de storm die Nederland in zijn greep houdt. Het treinverkeer ligt stil en vliegtuigen wijken uit van Schiphol naar Groningen Airport Eelde. Verder een banenmarkt voor 50-plussers en de voorstelling Letter voor Letter.