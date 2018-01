Basisschoolleraren in Drenthe leggen werk opnieuw neer

ASSEN - Basisschoolleraren in Drenthe, Groningen en Friesland leggen op woensdag 14 februari opnieuw het werk neer. Volgens de docenten is te weinig vooruitgang is geboekt tijdens de gesprekken met minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Dit laat het PO (Primair Onderwijs)-Front vandaag weten."De Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd", aldus de verschillende partijen in een algemene verklaring. "Wij hebben in het noorden een grote achterban en die roepen wij op te gaan staken. Ik reken er op dat het een succes wordt, op 14 februari. Er komt ook een manifestatie. Die wordt nog aangekondigd", laat Thijs den Otter van de Algemene Onderwijsbond weten."Het perspectief op een eerlijk salaris blijft uit. Qua werkdruk zien we wel wat perspectief vanuit de coalitie. Er is 430 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld, maar pas helemaal aan het einde van deze kabinetsperiode en daarvan zeggen wij: dat mag wel naar voren", aldus Den Otter."Het kabinet heeft in september 270 miljoen euro gereserveerd. Er is volgens ons 900 miljoen euro nodig om een loongebouw neer te kunnen zetten dat gelijkwaardig is aan het voortgezet onderwijs. Voor het primair onderwijs blijft het lastig om voldoende personeel te vinden dat voor de klas wil gaan staan."Volgens Den Otter zit er wel beweging in de onderhandelingen. "Maar onvoldoende vinden wij. Er moet echt nog wel een hoop gebeuren. De onderwijsbegroting liet de coalitie weinig ruimte en wij proberen die ruimte af te dwingen door middel van een staking in Noord-Nederland.""Wij gaan een estafettestaking doen. Als Noord-Nederland niet overtuigend genoeg is, gaan we door naar Midden en naar Zuid. Zo lopen we het hele land door. We zoeken verschillende actievormen om aandacht te blijven houden voor dit probleem, want het primair onderwijs is echt behoorlijk in de knoop gekomen door niet voldoende mensen en geld om mensen te werven."Op 5 oktober en op 12 december waren ook al veel basisscholen gesloten vanwege een staking.