Emmen op zoek naar poëzietalenten voor eerste Kinderdichter Cultuurwethouder Robert Kleine is blij met de komst van de kinderdichter (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Emmen gaat op jacht naar een eigen Kinderdichter. Deze Emmenaar, tussen tien en twaalf jaar oud, wordt een jaar lang de ambassadeur van kinderpoëzie in de gemeente.

Geschreven door Janet Oortwijn

De Kinderdichter krijgt professionele begeleiding en moet ook echt aan de bak: regelmatig optreden en minimaal één gedicht per drie maanden schrijven.



Workshops en wedstrijd

Leerlingen van deelnemende basisscholen gaan workshops volgen om op deze manier kennis te maken met poëzie. De gedichten die tijdens de workshops worden gemaakt, worden ingezonden voor een wedstrijd. Tijdens een finale wordt de winnaar bekendgemaakt door een vakjury. De winnaar mag zich een jaar lang de eerste Emmense Kinderdichter noemen.



Initiatiefnemer van het project is Stichting Poëziepaleis uit Groningen. In samenwerking met de Kunstbeweging, Bibliotheek Emmen en gemeentedichter Joep van Ruiten is de Kinderdichter van Emmen in het lever geroepen.



Enthousiast

Cultuur-wethouder Robert Kleine is enthousiast. "Ook met betrekking tot de berichten in de media over dat kinderen steeds minder vaak lezen, is dit een goed initiatief. We willen graag dat kinderen op school in aanraking komen met cultuur en dat gaat hiermee zeker lukken."