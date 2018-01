Deel dit artikel:











Norair Aslanjan (Mamedov) per direct naar FC Emmen Norair Aslanjan afgelopen zondag in het oefenduel tegen FC Twente (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen heeft zich per direct versterkt met Norair Aslanjan, in Nederland beter bekend als Norair Mamedov. De aanvaller, die in het seizoen 2012/2013 ook al een jaar op huurbasis voor de Drentse club uitkwam, is morgenavond wanneer Emmen op eigen veld RKC ontvangt al speelgerechtigd.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

"Ik ben enorm blij met deze nieuwe uitdaging. Ik heb veel zin om weer te spelen. Sinds mijn overgang van Almere City FC naar Telstar in de zomer van 2016 heb ik veel blessureleed gekend. Toch had ik afgelopen zomer het gevoel dat het beter ging, maar ook in Armenië (waar hij speelde bij Alashkert) kwam hij door blessures nauwelijks aan spelen toe. De winterstop duurt in Armenië drie maanden. Dat was voor mij geen optie. Ik wilde herstellen, zo snel mogelijk en onder goede begeleiding. Daarom ben ik teruggegaan naar Nederland en heb ik aangeklopt bij Dick Lukkien."



Doelgericht

De oefenmeester van FC Emmen is blij met de komst van Aslanjan. "We waren door het vertrek van Michiel Hemmen sowieso een spits nodig en met Norair hebben we iemand in huis gehaald die doelgericht is en enorm gretig. Hij heeft iets verrassends in zijn spel en dat is een fijne toevoeging aan wat we op dit moment in huis hebben."



Negen clubs sinds 2009

Aslanyan speelde sinds 2009 voor FC Groningen, Veendam, PEC Zwolle, FC Emmen, Willem II, Almere City en Telstar. Hij werd met Willem II en PEC Zwolle kampioen in de eerste divisie.



Mamedov - Aslanjan

Tot 2012 gebruikte Norair de achternaam Mamedov, die zijn ouders aannamen om te kunnen ontsnappen aan de gebeurtenissen in de oorlog in Nagorno-Karabach. Begin 2012 verkreeg hij een Armeens paspoort en nam hij zijn oude familienaam Aslanjan aan. Sinds 2013 speelde Arslanjan acht interlands voor het Armeens elftal. "Maar je mag me Aslanjan of Mamedov noemen hoor, of beter nog Aslanjan-Mamedov.