Zware storm slaat Drenthe over: einde code oranje [update]

ASSEN - De ergste windvlagen in Drenthe zijn achter de rug. De wind neemt af en het wordt het steeds rustiger in de provincie. Het KNMI heeft om 15.00 uur code oranje voor Drenthe beëindigd.

In de provincie werden wel hevige windstoten gemeten, met uitschieters naar 100 kilometer per uur in Hoogeveen. RTV Drenthe-weerman John Havinga meldde eerder al dat deze snelheden gehaald konden worden vandaag.De storm die het land vandaag teisterde, heeft onze provincie daarmee overgeslagen. Vanuit het hele land kwamen meldingen van kapotte daken, omgevallen muren en andere schade. Daarnaast vielen er in Overijssel twee doden door omgevallen bomen en afgebroken takken.Bij de brandweer zijn tot nu toe vijftien schademeldingen binnengekomen. Het gaat vooral om omgewaaide bomen die op de weg terecht zijn gekomen. Zo belandde onder meer op de A28 tussen Spier en Beilen een boom op de weg.In Stadskanaal eindigde een lijnbus vermoedelijk door de harde wind in het water. De passagiers en chauffeur kwamen met de schrik vrij. In Nieuw-Amsterdam bezweek een mestsilo door de storm. In Emmer-Compascuum viel een boom op een bungalow, de bewoners waren op dat moment niet thuis.Staatsbosbeheer roept mensen in Drenthe op vandaag niet het bos in te gaan . Er is tijdens de storm een flink risico op afbrekende takken.Boswachter Evert Thomas vraagt mensen verstandig te zijn en goed op de wind te letten. "Als je buiten ziet dat het hard waait, ga dan liever niet het bos in. Een tak op je hoofd krijgen is niet echt fijn", vertelt Thomas.