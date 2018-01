Deel dit artikel:











Nieuwe campagne moet inwoners van Emmen glas beter laten scheiden De gemeente Emmen en Area starten een nieuwe campagne om meer glas te scheiden (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Emmenaren moeten nog beter glas gaan scheiden. Dat vindt de gemeente en daarom wordt er samen met Area Reiniging een nieuwe campagne in het leven geroepen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Nog ruim twaalf kilo glas per persoon belandt jaarlijks bij het restafval. "Dat is zonde", aldus wethouder René van der Weide. "Glas dat in het restafval terechtkomt, is niet meer recyclebaar." Hiermee gaan grondstoffen als kalk, zand en soda verloren.



De campagne Glas. Scheidt u mee? wordt aankomende zaterdag afgetrapt met de opening van de nieuwe sorteerstraat in Emmermeer. Dat wordt gedaan door wethouder Van der Weide en voormalig langebaanschaatser en schaatscoach Gianni Romme, die zich tevens inziet voor stichting Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof).



Ook worden dan de doelstellingen van de gemeente als het gaat om het scheiden van glas bekendgemaakt. Aan de hand van het uitdelen van flyers en het aanschieten van winkelend publiek wil de gemeente inzichten krijgen in knelpunten bij de bewoners. Aan de hand daarvan wordt de glascampagne verder uitgewerkt.