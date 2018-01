Zoek het uit! - De grootste windstoten in Drenthe, hoe kan dat?

ASSEN - Het stormt in heel Nederland. Drenthe heeft vooral te kampen met rukwinden en windstoten. Ruim twee weken geleden, op 3 januari, stormde het ook. Toen werd er bij Hoogeveen de grootste windstoot gemeten van de meetstations in Drenthe en Overijssel en de Noordoostpolder.

