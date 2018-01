Deel dit artikel:











Milieudefensie: NAM toont ware gezicht Het gebouw van de NAM in Assen (foto: Siese Veenstra/ANP)

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toont in haar meest recente brief over de aardbevingen in Groningen "haar ware gezicht en dat is niet fraai''.





'De rillingen lopen over je rug'

"Het bedrijf weet kennelijk dondersgoed dat de productie vrijwel gehalveerd moet worden om de gevaren voor de Groningers te beperken'', aldus Milieudefensie. "Het is 'code rood' voor de veiligheid van de Groningers, niet voor Shell en Exxon. Zelfs na alle ellende van de afgelopen jaren toont de NAM geen greintje empathie met de bevolking van Groningen. De rillingen lopen over je rug als je de brief leest.''



Fakkeltocht

"Dit is dus precies waarom morgen duizenden mensen meedoen aan de fakkeltocht tegen de gaswinning", aldus Jorien de Lege van Milieudefensie. Samen met de Groninger Bodem Beweging wordt vrijdagavond een fakkeltocht in de provinciehoofdstad gehouden.



Voorafgaand aan de tocht zijn er sprekers, onder wie burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum en fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Jesse Klaver.