Grote renovatie voor kapotgereden Coevorderstraatweg in Noorscheschut Het kapot gereden asfalt op de Coevorderstraatweg (foto: Google Streetview)

NOORDSCHESCHUT - Na jaren van lapwerk krijgt de Coevorderstraatweg in Noorscheschut dit jaar een grote opknapbeurt. Plaatselijk Belang is er blij mee. "We dringen er al meer dan drie jaar op aan", zegt voorzitter Ronny Koekoek.

Geschreven door Hielke Meijer

De Coevorderstraatweg loopt van Hoogeveen via Noordscheschut naar Geesbrug. Omdat er een aftakking is naar Hollandscheveld wordt de weg ook als sluiproute gebruikt voor verkeer uit Hoogeveen.



Grote scheuren

Oud-Noordscheschutter en CDA-raadslid Peter Koekoek stelde in december de situatie nog een keer aan de kaak bij het college. Koekoek: "De weg is al jaren aan het eind van de levensduur en ieder jaar lijken er bij sneeuw en vorst grotere scheuren te ontstaan. Vooral de gaten bij de bushalte zijn zo groot dat ik het haast eng vind om er overheen te rijden."



De gemeente stelde de renovatie keer op keer uit, maar erkent dat de weg technisch aan het eind van de levensduur zit. Daarom komt de gemeente nu door de bocht. Het deel van Hoogeveen tot Noordscheschut wordt opnieuw aangelegd, het deel erna krijgt een nieuwe asfaltlaag.



Snelheid

Ronny Koekoek: "We weten nog niet wanneer de gemeente aan de slag gaat. Maar we hopen dat het snel kan. We hebben wel gezegd dat de kruising met het Zwarte Dijkje wat ons betreft als eerste moet worden aangepakt." Het Zwarte Dijkje is de hoofdstraat door het dorp, die sinds dit najaar wordt heringericht op grond van een door het dorp zelf opgesteld plan.



Plaatselijk Belang hoopt ook dat de gemeente snelheidsbeperkende maatregelen treft in de Coevorderstraatweg. Koekoek: "Het moet geen snelweg worden."