Medewerker uitzendbureau intern M/V

Administratieve duizendpoot gezocht voor een technisch uitzendbureau (interne functie bij dit uitzendbureau). In deze functie ondersteun je de intercedenten en voer je alle administratieve werkzaamheden uit (telefoon aannemen, balie werkzaamheden, urenbrieven verwerken, HR vragen beantwoorden etc.).

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 36 - 40 uur per week.



De werklocatie is SCHOONEBEEK.



Eisen: MBO-4 niveau - Fulltime beschikbaar: 36 - 40 uur per week (harde eis). - Woonachtig in de omgeving van Emmen/ Schoonebeek. - Ervaring met administratieve ondersteuning in b.v. een commerciële binnendienst functie. - Klantvriendelijk en aanpakkersmentaliteit. - Engels kunnen spreken en schrijven (harde eis) en in bezit zijn van rijbewijs B.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature: 220918