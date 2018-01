Deel dit artikel:











Unieke hunebedmossen groeien goed in Drenthe Hunebedmos groei op de granieten stenen van de hunebed (foto: RTV Drenthe)

Hunebedden zijn vaak prachtig begroeid met allerlei mossen en korstmossen. En daar zitten soms hele bijzondere soorten tussen.

De granieten zwerfstenen waarvan een hunebed gebouwd is, vormen een zure ondergrond. Er zijn maar heel weinig mossen die op zo'n ondergrond kunnen groeien. De hunebedmossen zijn daarom des te bijzonder.



Zeldzaam in Nederland

Hunebedmossen zijn bij ons ontzettend zeldzaam, omdat we in Nederland nauwelijks graniet hebben. Maar in Scandinavische landen als Noorwegen en Zweden heb je veel meer granieten ondergronden. Daar zul je soorten als het hunebedmuisjesmos veel vaker tegen kunnen komen.



De hunebedden in Nederland zijn niet enkel de groeiplaats van het hunebedmos. Ook andere mossen die niet zo van graniet houden, kunnen toch op hunebedden groeien. Dat komt doordat een aantal hunebedden gerestaureerd is. Niet met graniet, maar met doodnormaal cement. Daar zit namelijk kalk in, wat de gangbare mossoorten heerlijk vinden.



ROEG! ging samen met Hans Colpa van de Mossenwerkgroep op zoek naar de bijzondere mossoorten bij het hunebed van Loon.