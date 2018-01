Deel dit artikel:











Djammen: Knotsgekke regio-piratenbeat uit de zuidwesthoek Het Combo met de band in Vera (foto: Dimitri Steinmeier)

MEPPEL - Muziek van alle dag maken ze, Het Combo Koedijk, bestaande uit Mark - The Beatle - ten Hoor en Alfred Nooij, alias Alfredo Nooijo.

Geschreven door Robbert Oosting

Met zijn tweeën schrijven ze de meeste liedjes. Wat voor muziek ze maken? Regio-piratenbeat. "Drentstalige, soort van piraten-schlager-beatmuziek", zo omschrijft toetsenist Peter Kroes de muziek van het combo en dat komt goed in de buurt.



Na een volledig uitverkochte eerste lp is de tweede vorige week verschenen en ook die is bijna uitverkocht.



In den beginne...

"In '93, '94 dacht ik: garagerock mengen met een beetje piratenmuziek lijkt me wel mooi", legt zanger en tekstschrijver Mark ten Hoor uit. "Jaren later heb ik Alfred ontmoet."



"Ik vond het wel geinig", zegt gitarist Alfred Nooij. Samen met Mark maakt hij de nummers, maar Mark doet volgens Alfred het meest. "We bedenken gewoon wat dingen met humor. Ik was nooit met muziek bezig. Toen leerde ik Mark kennen en bij hem stond een gitaar in de woonkamer en die pakte ik dan ook en zo zijn ook een beetje de eerste nummers ontstaan."



De band

Achter ieder goed combo staat net zo'n goede band. In dit geval bestaande uit toetsenist Peter Kroes van onder andere de Keefmen, bassist Gerhard Rinsma van onder meer The Firebirds en drummer Arjan Spies van onder andere De Kik. Voor hen is de band een knotsgek uit de hand gelopen hobbyproject, waar ze wel allemaal voor honderd procent op inzetten.



Vanavond speelt het Combo in Groningen, volgende week in Schoonebeek. In maart treedt de band op in Vera in Groningen.



Nieuwsgierig naar het hele verhaal van de bijzonder band uit de zuidwesthoek? Binnenkort verschijnt de online documentaire 'Door de Regio'.