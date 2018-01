Deel dit artikel:











Coevorden draait exploitant vergister de duimschroeven aan: De maat is vol De biovergister in Coevorden (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - Er moet snel een einde komen aan de geuroverlast die de biovergister aan het Alte Picardiekanaal in Coevorden volgens omwonenden veroorzaakt. "We willen dat de exploitant uiterlijk eind deze maand maatregelen neemt", aldus wethouder Jeroen Huizing.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeente heeft onderzoek laten doen in de wijk Klinkenvlier, waarbij onder andere snuffelpalen zijn ingezet. De uitkomsten zijn net bekend. "In de periode van het onderzoek zijn er ruim honderd klachten geweest", vertelt Huizing. "Het is gebleken dat niet alle geurklachten te herleiden zijn naar deze bewuste vergister."



Uit het onderzoek komt naar voren dat 20 procent van de klachten zeker komt vanwege stank uit de vergister. In 17 procent van de gevallen is de vergister de mogelijke bron. Bij 30 procent van de klachten komt de overlast uit een andere bron. Bewoners van Klinkenvlier zijn hierover bijgepraat door de gemeente.



'Ons geduld is een keer op'

Voor Huizing is de maat onderhand wel een beetje vol. "We willen dat de exploitant zich houdt aan de voorwaarden uit de vergunning. Dat is nu niet het geval. Ons geduld is wel een keer op."



De nieuwe exploitant runt de installatie in Coevorden nu drie jaar en in de beginperiode ging dat heel goed.



Dwangsom

Als exploitant DDE Biogas de problemen niet oplost, dan legt de gemeente het bedrijf een dwangsom op van ruim 20.000 euro. Wethouder Huizing houdt ook de optie open dat de gemeente de vergister uiteindelijk zal laten sluiten.



Omdat niet alle geurklachten te herleiden zijn tot de vergister aan het Alte Picardiekanaal wil Coevorden nog een extra onderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar uitstoot van andere bronnen in de omgeving.



Spierballentaal

Henk Nijman van DDE Biogas is verbaasd over de 'spierballentaal' van de gemeente, zoals hij dat noemt. "Ze maken van een mug een olifant. Het gaat heel goed met de vergister. Volgens ons zijn er maar een handvol echte serieuze klachten. En daar werken we aan. We gaan extra voorzieningen treffen om de overlast nog verder te beperken."



Nijman zegt dat iedereen welkom is om te komen praten of kijken bij de vergister. "Dat was zo en blijft zo. We willen graag contact houden met de buurt, maar er zijn een paar mensen die zich hier erg in vastgebeten hebben."