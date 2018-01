Deel dit artikel:











Drentse bodem zit vol met sporen uit de ijstijd Stenendokter Harry Huisman haalt Finse stenen uit de Drentse bodem (foto: RTV Drenthe)

Stenen uit Finland die in Drenthe boven de grond komen. Stenendokter Harry Huisman legt uit waarom hij rood graniet uit Scandinavië bij Peize kan opgraven.

Op de noordes van Peize, ten noorden van het dorp, springt de stenendokter een sloot in en haalt binnen de kortste keren Finse stenen uit de grond.



IJstijdstenen

Aan het einde van de ijstijd stroomde er een rivier van ijs vanaf de Noordzee via Groningen in zuid-westelijke richting over Drenthe heen. "De noordes bij Peize is het uiteinde van één van de zandruggen van Drenthe, die vijfendertigduizend jaar geleden zijn ontstaan. Die stenen zijn achtergebleven bij het smelten van het ijs."



Stenendokter Harry boort ook door een laag leem, dat vroeger heel belangrijk was in Drenthe. "Als het hard wordt, is het net beton. Ze maakten er hier vroeger de vloeren van de schuren mee en ze smeerden er ook de muren mee dicht."