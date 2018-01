Deel dit artikel:











Auto raakt te water in Valthermond In Valthermond is een automobilist in het water geraakt (foto: Politie / wijkagent H. Walvius)

VALTHERMOND - Aan het Zuiderdiep in Valthermond is een auto te water geraakt.

De inzittende is ongedeerd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog geen zekerheid, maar vermoedelijk is het door een glad wegdek gekomen. De auto is weggetakeld en afgesleept.