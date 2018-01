Lukkien in beeld bij Cambuur? 'Niets vernomen'

VOETBAL - De telefoon van Dick Lukkien stond de afgelopen roodgloeiend en opvallend veel van de oproepen hadden het netnummer 058, afkomstig uit de omgeving van Leeuwarden. De oefenmeester van FC Emmen zou namelijk in beeld zijn bij Cambuur als nieuwe trainer. Lukkien heeft echt niets gehoord.

FC Emmen wil door met Dick Lukkien

"Ik ben door verschillende mensen gebeld, waaronder journalisten van de Leeuwarder Courant en ook het Algemeen Dagblad met de vraag of ik in gesprek ben met Cambuur om daar trainer te worden. Maar ik heb geen enkel contact met de club gehad.""Blijkbaar wordt mijn naam daar genoemd", vervolgt Lukkien. Deze journalisten bellen me waarschijnlijk niet zomaar, neem ik aan. Maar ik focus me op FC Emmen en de gesprekken die ik hier heb. Er is na onze eerste oriënterende gesprek van vorige week nog geen officieel vervolggesprek gekomen, maar we zijn eigenlijk continu met elkaar in contact. We weten wat we willen, daar gaat het om."Lukkien is niet de enige die bij Cambuur wordt genoemd als opvolger van Marinus Dijkhuizen, die voor de winterstop werd ontslagen. Ook voormalig FC Emmen-trainer Joop Gall zou op 'een lijstje' staan. Maar ook Gall heeft nog niets uit Leeuwarden vernomen.Op dit moment is Sipke Hulshof de interim-trainer, maar hij heeft aangegeven het seizoen niet te willen afmaken.