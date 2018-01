Waarschuwingen voor onstuimig weer voorbij

ASSEN/DALEN - Het onstuimige weer in Drenthe is zo goed als voorbij. Het KNMI heeft nu ook code geel ingetrokken.

Eerder vandaag gold code oranje nog in onze provincie. Zo werden in Drenthe hevige windstoten gemeten van zo'n 100 kilometer per uur.Waar de rest van Nederland met veel schade te maken kreeg, sloeg de storm Drenthe over. Wel kwamen er schademeldingen binnen, onder meer van omgewaaide bomen.De treinen van NS rijden de hele dag al niet. Ook voor de avondspits raadt de NS aan alternatief vervoer te zoeken. Het is namelijk nog onduidelijk wanneer het treinverkeer weer op gang komt. Eerst moet spoorbeheerder ProRail de schade aan het spoor inventariseren en die verhelpen. Pas dan kunnen er weer treinen rijden. "Dit zal in eerste instantie echt mondjesmaat zijn", laat een NS-woordvoerder weten. Ook de treinen van Arriva rijden nog niet.Op Twitter zoeken mensen die normaal gesproken met de trein gaan een lift. Ze gebruiken daarvoor de hashtag #stormpoolen. De NS reageerde enthousiast op de suggestie van iemand op Twitter.