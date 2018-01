Interim-bestuur moet problemen bij 't Volk van Grada oplossen

EMMEN - 't Volk van Grada gaat op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het rommelde in het bestuur van de vereniging, die de Drentse cultuur en folklore onder de aandacht brengt.

Uit onvrede legden vier van de in totaal zeven bestuursleden twee weken geleden hun functie neer. De onderlinge verhoudingen zouden niet goed zijn en het bestuur zou geen eenheid vormen. Volgens de opgestapte Jan Dijkhuizen is het moeilijk om het met de 'oudere bestuursleden' eens te worden over vernieuwingen. Dijkhuizen is niet van plan terug te keren in het bestuur, maar blijft wel lid.Tijdens een algemene ledenvergadering, waar veertig van de ongeveer tachtig leden van 't Volk van Grada bij waren, is besloten om een interim-bestuur aan te stellen.Algemeen lid Johan Stuulen is druk bezig om dat tijdelijke bestuur te vormen. "Dat moet gaan bestaan uit vijf tot zeven mensen. Het is lastig om te zeggen wanneer dat interim-bestuur gevormd is, maar ik hoop voor half februari."Tot die tijd bestaat het bestuur uit de huidige drie bestuursleden, die nog over zijn. "Het interim-bestuur moet de huidige problematiek oplossen. Dan is het aan hen om te kijken hoe lang zij aanblijven."Vervolgens is het de bedoeling dat er na het interim-bestuur een nieuw bestuur aantreedt. Het is nog niet duidelijk hoe dat bestuur eruit gaat zien. De activiteiten van 't Volk van Grada komen niet in gevaar. "Er zijn genoeg vrijwilligers die dat draaiende kunnen houden. We gaan zeker door", besluit Stuulen.'t Volk van Grada heeft zich tot doel gesteld de Drentse cultuur in al zijn facetten te bewaren en uit te dragen. De vereniging heeft de Nabershof - een Saksische boerderij uit 1681 - in Emmen als onderkomen.