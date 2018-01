Qbuzz zet extra bussen in omdat er geen treinen rijden

ASSEN - Qbuzz zet tussen Assen en Groningen extra bussen in, omdat de treinen van de NS de hele dag al niet rijden.

Volgens RTV Noord rijden de bussen volgens lijndienst 309, die onder meer het treinstation in Assen en het Hoofdstation in Groningen aandoet. De NS zet zelf geen vervangend busvervoer in, omdat het stilleggen van de treinen een calamiteit is.Qbuzz zet vier of vijf extra bussen. "Zo hopen we zoveel mogelijk mensen op tijd thuis te krijgen. Ook doen we dit om ervoor te zorgen dat onze reguliere bussen niet overvol raken." De busvervoerder zet deze extra bussen in, in overleg met de NS en het OV-bureau Groningen Drenthe.Ook vanavond rijden er nog geen treinen van de NS. Eerst moet spoorbeheerder ProRail de schade aan het spoor inventariseren en die verhelpen. Daarna kunnen treinen pas weer mondjesmaat gaan rijden.