Politie weet nog altijd niet wie vermoorde Marcel Hoogerbrugge was

HOOGEVEEN - De politie heeft nog altijd geen idee wie de vermoorde Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen was.

De 49-jarige man werd eind december dood gevonden in een woning boven een bedrijfspand aan de Dr. Anton Philipsstraat. Een dag later maakte de politie bekend dat hij met geweld om het leven was gebracht.Later die maand meldden drie mensen zich met tips bij de politie, maar die hebben blijkbaar geen bruikbare informatie opgeleverd. De politie tast dan ook nog altijd in het duister over Hoogerbrugge. "We weten gewoon niet wie hij was", laat een politiewoordvoerder weten."We hebben geen goed beeld van hem", vervolgt de woordvoerder. "Wat waren zijn hobby's? Bij welke verenigingen zat hij aangesloten? Waar deed hij zijn boodschappen?"Aankomende dinsdag besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak.