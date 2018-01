Deel dit artikel:











Politie ontdekt ontbrekende administratie bij bedrijven industrieterrein Bargermeer De politie controleerde verschillende bedrijven bij het industrieterrein Bargermeer (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Bij een controle die de politie vandaag deed bij het industrieterrein Bargermeer in Emmen, bleken bij zeker vijf bedrijven het inkoopregister of de administratie niet compleet of niet aanwezig te zijn.

De politie controleerde de inkoopregisters en handhaving van de wet economische zaken, gericht op milieuovertredingen.



Verder onderzoek

Bij meerdere bedrijven zijn zaken aangetroffen die de politie verder gaat onderzoeken. Deze hebben onder meer te maken met arbeidsomstandigheden, opgeslagen materiaal, mogelijke vervuiling en onduidelijkheid over de keuring van apparatuur.



Aanleiding

De politie had aanwijzingen dat er in deze branche niet altijd een (compleet) inkoopregister wordt bijgehouden en dat er economische delicten worden gepleegd.



Een juiste administratie is nodig om de verplaatsing van stoffen te kunnen controleren. Als dit niet gebeurt, liggen volgens de politie milieudelicten op de loer, zoals het onjuist afvoeren van gevaarlijke stoffen of een onjuiste opslag hiervan. In totaal werden 22 bedrijven bezocht.