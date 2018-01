Deel dit artikel:











De Wolden grijpt naast prijs Binnenlands Bestuur Het gemeentehuis in Zuidwolde (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Niet de gemeente De Wolden, maar de provincie Noord-Brabant heeft de eerste prijs in de wacht gesleept van de jaarlijkse verkiezing Best Bestuurde Decentrale Overheid. Er waren vijf genomineerden in deze verkiezing door het tijdschrift Binnenlands Bestuur.

Geschreven door Hielke Meijer

"Jammer", zegt burgemeester Roger De Groot. "Maar de nominatie als enige in Noord-Nederland is al iets om als gemeente heel trots op te zijn."



Storm houdt burgemeester niet tegen

Ondanks de stormvoorspelling was de burgemeester afgereisd naar Den Bosch voor de bijeenkomst, die overigens werd ingekort vanwege het slechte weer. Maar de verkiezing ging wel door. Er waren ook prijzen voor beste Lokale Bestuurder, Beste Bestuurder van een Kleine Gemeente en Beste Jonge Bestuurder.



De nominatie verdiende De Wolden vanwege het, waar mogelijk, uit de weg gaan van bureaucratische wet- en regelgeving en te kiezen voor snelle procedures. Er is ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven vanuit de samenleving.



Waardering

"Dat is toch prachtig", aldus burgemeester De Groot. "In de eerste verkiezingsronde om de genomineerden te bepalen, wordt gestemd door collega-bestuurders uit het hele land. De waardering die zij uitspreken voor onze manier van werken, doet ons goed."



De Wolden scoorde ook punten met het programma Initiatiefrijk De Wolden, waarin burgers en overheid samenwerken. Roger de Groot. "Mooie initiatieven zijn dat, met grote betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers en daardoor verbetert de leefbaarheid."



De Groot: "Natuurlijk bestuurt het college van burgemeester en wethouders in De Wolden niet alleen, maar samen met onze medewerkers, de gemeenteraad en onze inwoners en ondernemers. En de manier waarop we dit doen, valt blijkbaar op. Dat is een compliment aan ons allemaal."