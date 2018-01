Kettingbotsing op A28 bij Vries: weg weer vrijgegeven [update]

VRIES - Op de A28 bij Vries is vanavond een ongeluk gebeurd.

De snelweg was in de richting van Assen afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven. Volgens de politie was er een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Hoeveel auto's bij het ongeluk betrokken waren, is nog niet bekend.Na het ongeluk stond er zo'n vier kilometer file op de snelweg. Omdat de weg weer is vrijgegeven, neemt die file nu af.