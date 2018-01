Deel dit artikel:











Directeur Raedthuys: Windmolens Energiepark Pottendijk niet geschikt voor Emmen Arthur Vermeulen van Raedthuys (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

ENSCHEDE - Het type windmolen dat Energiepark Pottendijk vermoedelijk wil inzetten is helemaal niet geschikt voor deze locatie. Dat zegt Arthur Vermeulen van Raedthuys. Deze windmolenbouwer plaatst grote vraagtekens bij het Drentse initiatief.

Geschreven door Steven Stegen

Raedthuys is al geruime tijd bezig met plannen voor windmolens in het gebied Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge, maar wordt nu mogelijk gepasseerd door een plan van akkerbouwer Jeroen Deddens, die met windmolens en zonnepanelen een deel van de opgave voor dit gebied wil gaan invullen. Daarvoor worden windmolens ingezet met een vermogen van 4,2 megawatt, waar 3 megawatt gangbaar is.



Directeur Arthur Vermeulen van Raedthuys schrijft in een brief aan de gemeenteraad van Emmen dat deze windmolens helemaal ongeschikt zijn voor Drenthe. “Als je praat over windmolens van maximaal 149 meter en met een vermogen van 4,2 megawatt, dan is er maar één mogelijkheid: het type Vestas V117. En volgens de fabrikant is dat een turbine die bedoeld is voor landen met zeer sterke wind en tyfonen. Door de relatief lage masthoogte zal zo’n windmolen niet veel energie opleveren.”



Landschappelijk gedrocht

Vermeulen wijst er ook op dat dit type windmolen een heel ander uiterlijk heeft. “Ze hebben een ashoogte van 84 meter en een tiphoogte van bijna 150 meter. De tip van het rotorblad scheert dan gevoelsmatig heel dicht langs de grond. Dat komt veel massaler en lomper over, je kunt dan spreken van een landschappelijk gedrocht.”



Het initiatief van Energiepark Pottendijk is door het gemeentebestuur van Emmen positief ontvangen. Wethouder René van der Weide sprak zelfs van een doorbraak. Vermeulen vindt het opmerkelijk dat de gemeente steeds heeft gehamerd op een open en transparant proces, “maar nu zijn ze zelf in de achterkamertjes met een nieuw plan bezig, zonder dat wij daar als serieuze partij in worden betrokken.”



Zure reactie

Wim Stapel van Energiepark Pottendijk voelt zich totaal niet aangesproken door de kritiek. “Het is een wat zure reactie van Raedthuys, een bedrijf dat gewend is als een soort monopolist te kunnen opereren. Ze moeten duidelijk wennen aan concurrentie.”



Volgens Stapel probeert Raedthuys met de brief onzekerheid te creëren. “Ze vinden het duidelijk niet leuk dat ze het initiatief kwijt zijn. We hebben in september de samenwerking met Raedthuys willen vastleggen, maar dat wilden ze toen zelf niet. Vervolgens voelden wij ons vrij om ons eigen plan in de markt te zetten.”