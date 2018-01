NS: Morgen rijden negen van de tien treinen

ASSEN - De problemen op het spoor van vandaag, zullen doorwerken in de dienstregeling van morgen. Dat heeft een woordvoerder van de NS gezegd. "We verwachten dat over de hele dag gemiddeld negen van de tien treinen zullen kunnen rijden."

Wel denkt de woordvoerder dat de gevolgen van de problemen in de ochtend groter kunnen zijn dan later op de dag. "We adviseren reizigers dan ook om vrijdag de reisplanner te checken om te zien hoe het met bepaalde treinritten zit."Volgens de NS-woordvoerder heeft ProRail te kennen gegeven welke reparaties vannacht kunnen worden uitgevoerd. "Nadat dit is gebeurd, moeten wij alle treinen naar de plek rijden waar ze moeten staan. Maar dat gaat niet in alle gevallen lukken. Daar zal de dienstregeling vooral in de ochtend last van hebben."Het kan zijn dat er vanavond ook al wat treinen gaan rijden. De NS gaat bekijken of treinen op bepaalde trajecten kunnen gaan rijden. "We gaan de boel langzaam op gang brengen", aldus de woordvoerder. "We gaan echt ons best doen om zo veel mensen als mogelijk op hun bestemming te krijgen." Het is niet bekend of dit ook in Drenthe gaat lukken.Toch verwacht de woordvoerder dat het treinverkeer in de avond beperkt zal zijn. Daarom adviseert het vervoersbedrijf reizigers nog altijd om naar alternatieven te zoeken om op hun bestemming te komen.