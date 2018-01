Deel dit artikel:











Assen wil ook statiegeld op plastic flesjes en blikjes Assen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie (foto:Fres van Os/RTV Drenthe)

ASSEN - Assen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie in de strijd tegen plastic flesjes en blikjes, om zo het zwerfafval te verminderen.

Geschreven door Margriet Benak

Een motie van GroenLinks kreeg vanavond in de gemeenteraad van Assen van alle partijen steun, behalve van de VVD.



Plastic soep

Doel van de statiegeldalliantie is om met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en op blik zwerfafval in straten, speeltuinen, parken en natuurgebieden tegen te gaan, en de plastic soep in de zee te verminderen. De alliantie zoekt brede steun, om zodoende de regering op te roepen ook statiegeld op flesjes en blikjes in te voeren.



Eerste Drentse gemeente

Het gaat om een maatschappelijk initiatief, opgericht door Recycling Netwerk Benelux. Onderzoek heeft aangetoond dat het uitbreiden van statiegeld het zwerfafval met zeventig tot negentig procent zal verminderen.

Inmiddels hebben 29 gemeenten zich aangesloten bij de statiegeldalliantie, waaronder Amsterdam, Breda, Utrecht, Rotterdam en Zwolle. Assen volgt nu, en is daarmee de eerste Drentse gemeente.