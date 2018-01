Deel dit artikel:











Duizendste aflevering van Cassata zaterdag op Radio Drenthe Margriet Bank is al jarenlang vaste presentator van Cassata (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Cassata, het wekelijkse radioprogramma op de zaterdagmiddag bij RTV Drenthe, viert komende zaterdag een feestje. Dan wordt tussen 12.00 en 14.00 uur namelijk de duizendste aflevering van dit discussie- en achtergrondprogramma uitgezonden.

Te gast zijn natuurlijk 'oude bekenden', met als toetje een speciaal liveoptreden van Rosa da Silva, die met een eigen voorstelling langs de theaters gaat.



5 september 1992

Een nieuw journalistiek radioprogramma met de achtergronden van het nieuws en live sportverslaggeving. Dat was het idee achter het programma Cassata, dat op 5 september 1992 voor het eerst werd uitgezonden.



Later kwam de nadruk meer te liggen op de achtergrond bij actuele discussies in de provincie Drenthe. De naam van het programma is gebaseerd op een cassata-ijsje, dat net als het programma ook veel smaken en kleuren kent.



Presentatoren

Margriet Benak begon als presentator in de zomer van 1995 en presenteert nog steeds iedere zaterdag het programma. Presentatoren van het eerste uur zijn Mischa van den Berg (nu hoofdredacteur RTV Noord) en Rienk Kamer (later verslaggever NOS). Ook Henk Kersten (tegenwoordig bestuursadviseur gemeente Assen) en Sjoerd Looijenga (RTV Drenthe) presenteerden Cassata.



Samen met Margriet Benak vormde Henk Kersten lange tijd het vaste presentatieduo. Anthon van der Neut versterkte vanaf eind 2005 het presentatieteam. Pittige commentaren op het politieke reilen en zeilen kwamen jarenlang van Bert Naarding, Jan Veenstra en later Jan Mastwijk. Zij zijn zaterdag allemaal te gast in deze speciale uitzending van Cassata.



Nog altijd springlevend

Na ruim 25 jaar is Cassata op Radio Drenthe nog altijd springlevend. Elke zaterdagmiddag duikt Margriet Benak tussen 12.00 en 13.30 uur in de achtergronden van het Drentse nieuws met politici, bestuurders en andere spraakmakende gasten uit de actualiteit.



Cassata, de duizendste aflevering, zaterdagmiddag 20 januari tussen 12.00 en 14.00 uur op Radio Drenthe. De uitzending kunt u ook op televisie en online volgen.