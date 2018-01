Basisplaats Jansen, Bilate en Aslanjan op de bank bij FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien wijzigt zijn elftal morgen in het thuisduel tegen RKC op één positie ten opzichte van de wedstrijd van vorige week in en tegen Eindhoven. Anco Jansen start naast Cas Peters als aanvaller en Mario Bilate begint op de bank.

FC Emmen start het seizoen met zege in Waalwijk