Jürgen Locadia op weg naar Premier League: Ook kassa voor FC Emmen

VOETBAL - Jürgen Locadia uit Emmen staat op het punt om van PSV naar Brighton & Hove Albian te vertrekken.

Volgens Voetbal International kan PSV rond de 16 miljoen euro tegemoet zien van de nummer zestien van de Premier League.FC Emmen, waar Locadia tussen 2004 en 2008 speelde, houdt een solidariteitsbijdrage aan de transfer over. Dit zal 0.25 procent per seizoen zijn, wat neerkomt op zo'n 120.000 euro.De 24-jarige Emmenaar kampt momenteel met een bovenbeenblessure, waardoor hij enkele weken nog niet inzetbaar is. Voor de Engelsen is dit geen reden om de transfer niet door te laten gaan. De verwachting is dat Locadia morgen gekeurd wordt.Met de overstap lijkt de transferwens van Locadia in vervulling te gaan. Afgelopen zomer had hij zijn zinnen gezet op een transfer naar Wolverhampton Wanderers. Die liet PSV echter op het laatste moment afketsen.