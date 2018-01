Deel dit artikel:











Borger-Odoorn sleutelt aan tarieven afvalinzameling Mensen in Borger-Odoorn betalen straks mogelijk meer voor de inzameling van afval (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

EXLOO - Inwoners van Borger-Odoorn gaan waarschijnlijk meer betalen voor de inzameling van restafval, maar gft-afval kan goedkoper aan de weg worden gezet. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor die variant.

Geschreven door Steven Stegen

De raad discussieerde vanavond over de afvaltarieven. Inwoners van Borger-Odoorn bieden nu gemiddeld jaarlijks 152 kilo aan restafval in hun grijze container aan. De gemeente heeft de ambitie om in 2020 op nog 100 kilo per inwoner te zitten.



Van 16 naar 23 cent per kilo

Om dat te bereiken wil de gemeente, dat met het diftar werkt, het aanbieden van restafval duurder maken. Dat kost nu nog 16 cent per kilo, dat wordt dan 23 cent. Tegelijk wordt het ophalen van groente- en tuinafval goedkoper: 9 cent per kilo. Nu vraagt de gemeente voor beide soorten afval hetzelfde tarief.



De raad moet nog een besluit nemen, maar bij het bespreken van de plannen werd wel duidelijk dat een meerderheid de voorgestelde wijziging steunt. Wel vraagt de VVD zich af of de doelstellingen niet te ambitieus zijn. "Veel van onze inwoners hebben grote huizen en grote tuinen en daardoor wellicht meer afval dan het landelijk gemiddelde", zo opperde fractievoorzitter Erik Huizing.



Dit jaar container voor plastic, metaal en drankkartons

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) zou het liefst het tarief voor gft op nul zetten. "Maar dan zou het vastrecht behoorlijk omhoog moeten en dat zou dan niet eerlijk zijn ten opzichte van inwoners die geen gft aanbieden. Er zijn ook veel mensen die zelf composteren."



Inwoners van Borger-Odoorn krijgen dit jaar een container voor plastic, metaal en drankkartons. Dat heeft de raad al eerder besloten, op basis van een motie van het CDA.