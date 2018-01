Saamhorigheid door #stormpoolen: 'Als je naar het Noorden moet, kun je mee'

VRIES - Als je vandaag op Twitter hebt gekeken, dan ben je vast de hashtag #stormpoolen tegengekomen. Een 'stormachtige' variant op carpoolen.

Ik kan ze moeilijk ergens langs de weg dumpen. Marijke Gordijn

Omdat al het treinverkeer vandaag plat lag, kwam iemand vandaag met het idee om die hashtag te gebruiken om zo gestrande reizigers mee te nemen vanaf de stations. Marijke Gordijn uit Vries deed ook zo'n oproep op Twitter.Ze zat vast op Schiphol. Eigenlijk zou ze de trein nemen naar Assen, maar dat ging dus niet door. "Ik kwam uit Antwerpen en zou met de Thalys naar Schiphol gaan. En dan met de NS-trein naar Assen. Dan zou ik rond 16.30 uur thuis zijn", vertelt ze.Nou, niet dus. "Toen stond ik voor de keuze: blijf ik in Antwerpen, of niet? Daar werd een bus naar Schiphol geregeld. Dan ben ik in ieder geval halverwege, dacht ik", zegt Gordijn. "Want ik dacht dat de storm dan wel voorbij zou zijn."Dat bleek niet het geval te zijn. Daarom belde ze haar man, die haar wel wilde komen ophalen. Toen bedacht ze dat er vast wel meer mensen meewilden. "Ik zit eigenlijk nooit op Twitter, maar vandaag even wel. Toen zag ik de hashtag #stormpoolen overal voorbij komen."Op haar geplaatste tweet kwamen geen reacties, maar ze besloot op Schiphol eens rond te vragen of er meer mensen richting Assen moesten. "Ik neem straks twee passagiers mee terug, die heb ik hier opgepikt. Ik had tegen een man gezegd die op een vlucht vanuit Bangkok zat: 'Als je naar het Noorden moet, kun je mee'." Ook neemt ze een andere buitenlandse vrouw mee. "Ik weet eigenlijk niet waar ze vandaan komt, maar ze sprak Engels."De man die vanuit Bangkok kwam, moet eigenlijk door naar Duitsland. "Wij brengen ze allebei naar Groningen", zegt Gordijn. "Ik kan ze moeilijk straks ergens langs de weg dumpen. Dus we rijden wel even door naar Groningen om ze daar af te zetten."Ondanks dat ze niet met trein kon reizen en dat ze flink wat uren later thuis is dan gepland, heeft de spontane actie op Twitter ook wel iets moois, vindt ze. "Ja, het stormpoolen was echt een heel goed idee. Het is wel apart dat er nog altijd niks rijdt, maar ik heb begrepen dat het qua storm vandaag ook wel heftig was."