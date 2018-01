Deel dit artikel:











Stroomstoring in de omgeving van Dwingeloo verholpen [update] Enexis is bezig de stroomstoring te verhelpen (foto: Enexis)

DWINGELOO - In de omgeving van Dwingeloo was gisteravond laat een stroomstoring. De stroring is inmiddels verholpen.

Volgens netbeheerder Enexis werd de storing rond 23.30 uur gemeld.



Hoeveel huishoudens zonder stroom zaten, is niet bekend.