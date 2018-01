'Assen moet winstcijfers van zorgorganisaties afdwingen'

ASSEN - Zorginstellingen waar Assen zaken mee doet, moeten financiële openheid van zaken geven. En de gemeente moet de kwaliteit van de geleverde zorg controleren.

Dat zijn twee aanbevelingen die professor Jeroen Suijs van de Erasmus Universiteit gisteravond aan de raad van Assen deed. Dit moet Assen beter inzicht geven in de hoge winsten van veel zorginstellingen waarmee contracten lopen. Vraag is namelijk of die hoge winsten bij deze ondernemingen ten koste gaat van de zorgverlening.Professor Suijs deed samen met de Universiteit van Tilburg onderzoek naar de winsten van zorginstellingen in de regio Assen. Dat wees uit dat zorgbedrijven in Assen veel meer winst maken dan vergelijkbare organisaties in de rest van Nederland. Vooral kleinere zorginstellingen houden veel geld over. De uitkomst is gisteravond in de raad gepresenteerd.De Rekenkamercommissie van Assen liet vorig jaar de zorgwinsten onderzoeken op initiatief van de VVD. De partij was geschrokken van berichten over fraude en misbruik van zorggeld in Gelderland en wilde wel eens weten waar al het zorggeld in Assen blijft.Bijna 200 zorgondernemingen zijn in Assen actief in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, verpleging, verzorging en thuiszorg. De onderzoekers wilden de jaarcijfers van 2014 en 2015 bekijken. Van maar 70 partijen was er financiële informatie. Volgens Suijs moet Assen die cijfers afdwingen. "Wil je een contract, dan zul je eerst cijfers moeten laten zien", aldus Suijs.Uit de cijfers die er wel waren, concluderen de onderzoekers dat veel zorgclubs in Assen winsten boeken van rond de 30 procent, en dat is volgens Suijs 'extreem hoog'. Of de zorgkwaliteit daar onder te lijden heeft, blijft onbekend, want zover ging het onderzoek niet. "Het kan zijn dat een organisatie veel winst boekt, omdat ze heel efficiënt kan werken terwijl de zorg prima is. Of ze zeggen dat die hoge winst nodig is voor latere investeringen. Maar vraag is, of ze die investeringen in de zorg ook echt doen."Reden vindt Suijs om de zorgkwaliteit ook de monitoren in een vervolgonderzoek. Hij vindt het 'te voorbarig' om op basis van de hoge winstcijfers nu al te concluderen, dat de zorgondernemingen met minder geld toe kunnen, en dat gemeente dus kan bezuinigen op de zorgkosten. "Misschien hebben we hier te maken met de schoolvoorbeelden, die goede zorg leveren, en toch ook winst maken, wat ze later gebruiken voor investeringen."Voorzitter Guus Janssen van de Rekenkamercommissie vindt zo'n conclusie ook 'veel te kort door de bocht'. "We moeten eerst nog weer opnieuw kijken naar die winsten, en dan op basis van de nieuwste jaarcijfers over 2016/2017, want zijn die echt extreem hoog?"Eind dit jaar moet dat gebeuren, zegt Janssen, "want dan pas zijn de cijfers er". De Rekenkamercommissie wil die van de veertig belangrijkste zorgaanbieders bekijken. Daarna wil ze onderzoeken of er meer toezicht moet komen en hoe. De Asser gemeenteraad moet daar de komende maand over beslissen.