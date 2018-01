Deel dit artikel:











Treinen in Drenthe rijden weer volgens dienstregeling De treinen rijden weer (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN - De treinen van Assen naar Groningen en Assen richting Zwolle rijden weer volgens dienstregeling.

Ook in de rest van Nederland rijden de meeste treinen weer. Wel wordt op sommige plaatsen nog gewerkt vanwege bomen op het spoor, bijvoorbeeld op de lijn Leiden-Schiphol en Tiel-Geldermalsen. De verwachting is dat in de loop van de ochtend alle problemen verholpen zijn.



De NS staakte al het treinverkeer gisteren in verband met de zware storm die over Nederland trok.



Volgens woordvoerder Corien Koetsier van de NS was het was zeer uitzonderlijk dat al het treinverkeer werd stilgelegd. "Dat doen we alleen als de veiligheid van reizigers en medewerkers in het geding komt. De storm van gisteren was echt een situatie van overmacht."