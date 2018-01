Deel dit artikel:











Bedrijven in de regio willen verdubbeling N48 De N48 moet worden verdubbeld vinden bedrijven in de regio (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De N48 tussen Hoogeveen en Ommen moet worden verdubbeld. Een verdubbeling van de N48 zorgt volgens bedrijven in de regio voor economische groei.

"Het is inmiddels 10 jaar geleden dat de A37 verdubbeld is", zegt Martin Schoonheim van Bedrijvensociëteit A37. "We denken dat het ook belangrijk is de N48 richting Twente te verdubbelen, want in deze digitale wereld blijft infrastructuur en transport belangrijk. Conjunctuur volgt infrastructuur en dat geldt ook voor ons gebied."



Politieke agenda

Bedrijvensociëteit A37 probeert de verdubbeling van de N48 op de politiek agenda te krijgen. "Vorig jaar hebben we er in Den Haag al voor gepleit om aandacht te hebben voor de verbinding Rotterdam-Hamburg", vertelt Schoonheim. " We liggen met onze regio en de N48 precies in het midden van die route. En net als destijds met de A37 zetten we de verdubbeling van de N48 op de agenda in onze regio bij bedrijfsleven en overheid."



"Het kost geld, maar je moet naar de lange termijn kijken. De kosten gaan voor de baten uit en uiteindelijk levert het geld op", aldus Schoonheim.