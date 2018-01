Deel dit artikel:











Griep voorkomen? Hoest in elleboog! Er is een griepepidemie in Nederland (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Drukte bij huisartsen en longafdelingen in ziekenhuizen, want er is een griepepidemie gaande in Nederland. Ook in Noord-Nederland zijn veel mensen ziek.





"We weten dat 89 op de 100.000 mensen zich gemeld hebben bij de huisarts. Gelukkig zijn er veel mensen die zich niet melden bij de huisarts en dat hoeft ook niet altijd. Maar dit is wel een soort maat voor dat er toch een epidemie gaande is", zegt De Hosson.





De Hosson zegt dat er veel varianten van influenza zijn. "Van tevoren probeert de Wereldgezondheidsorganisatie altijd te onderzoeken welke variant dit jaar de kop op kan steken. Het virus dat nu actief is, wordt niet gedekt door de griepprik. Het kan best zijn dat de variant nog de kop op kan steken die wél gedekt wordt door het griepvaccin", aldus De Hosson.



Voorkomen van griep is lastig, toch heeft De Hosson een tip. "Ga hoesten in de elleboogplooi en niet in de hand. Dan kun je proberen de infectie te voorkomen. Maar ga uiteraard gezond eten, drink geen alcohol en ga goed slapen. Als je echt ziek bent: blijf dan thuis, want je werkgever heeft er dan niet zoveel aan dat je op je werk verschijnt. Dus: hoesten in de elleboog", benadrukt De Hosson.