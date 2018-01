Bouw appartementencomplex Assen hervat

Het bouwterrein aan de Nijlandstraat in Assen (foto:RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De bouw van een appartementencomplex tussen Het Kanaal en de Nijlandstraat in Assen is weer begonnen.

De aannemer gebruikt nu een anders soort methode om de fundering van de woningen te bouwen. In de grond worden gaten geboord die later worden opgevuld met beton. Afgelopen november werden heiwerkzaamheden stilgelegd na klachten van buurtbewoners."De omliggende gebouwen stonden te trillen op hun grondvesten door de heiwerkzaamheden", vertelden meerdere bewoners destijds. In verschillende woningen waren scheuren te zien na het heien van een aantal palen.De nieuwe methode geeft tot nu toe gaan overlast.