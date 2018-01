Stelling: Rijverbod voor truckers bij code rood

ASSEN - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat onderzoeken waarom vrachtwagens ondanks code rood toch de weg op zijn gegaan. Tijdens de zware storm zijn gisteren tientallen vrachtwagens omvergeblazen.

Van Nieuwenhuizen wil in gesprek met de transportsector om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. "De overheid geeft code rood toch niet voor niets", aldus de bewindsvrouw.Transportverzekeraar TVM uit Hoogeveen wil dat Rijkswaterstaat waarschuwingen voor extreem weer in de toekomst ook in het Engels verspreidt. Volgens de verzekeraar zijn buitenlandse chauffeurs relatief vaker betrokken bij ongelukken in extreem weer, meldt de NOS CNV Vakmensen wil een grondig onderzoek naar al die gekantelde vrachtwagens. "Wat doet de Inspectie Leefomgeving en Transport in geval van code rood? Laten we al die vrachtwagens maar doorrijden, alsof we gek zijn? Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens", aldus bondsbestuurder Tjitze van Rijssel.Wat vindt u? Bent u het eens met CNV en moet er dus een rijverbod voor truckers komen bij code rood? Of is het onzin, omdat het KNMI vaak codes afkondigt, terwijl het achteraf meevalt?