Meeste verstoringen op het Drentse spoor in Meppel

ASSEN - Treinreizigers in Drenthe kregen sinds begin 2017 tot deze week te maken met 206 verstoringen.

Op station Meppel hadden reizigers in ruim een jaar tijd het vaakst te maken met een verstoring: 47 keer. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van gegevens van Rijdendetreinen.nl over de periode van 1 januari 2017 tot en met 14 januari dit jaar.Reizigers in Assen hadden te maken met 38 verstoringen. In Dalen hadden treinreizigers het minst last van verstoringen: 7 keer.