Muzieklijst Harry's Blues zondag 21 januari 2018

Met een optreden van GG and the Cruisers en een interview met Jan Venhuizen en Koert Broersma op vrijdagmiddag 26 januarin in theater Zuidhaege wordt de 31-ste editie van de Asser Bluesdagen geopend. Ooit een initiatief van Tieme van Veen van de Witte Bal en Harry Muskee. De Asser Bluesdagen is daarmee de langstlopende bluesactiviteit in Drenthe. Met elk jaar weer een keur aan bluesartiesten die optreden in de horecagelegenheden in de Asser binnenstad. Dit jaar ook met workshops en instore activiteiten. Kortom, een prettig bluesfeestje voor jong en oud.