Deel dit artikel:











'Mensen die niets met motoren hebben, lopen kans verslaafd te raken' Custom bikes (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Motoren in allerlei soorten en maten (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ASSEN - De TT Hall in Assen staat het komend weekend in het teken van motoren. Daar wordt voor de eerste keer Dé Noordelijke Motorbeurs gehouden.

Dé Noordelijke Motorbeurs begon 22 jaar geleden in Groningen. "Hij is verplaatst naar Assen omdat we in MartiniPlaza niet meer konden groeien en omdat de Moto Expo die een paar jaar in Assen is gehouden gestopt is", vertelt Fred Maning van de organisatie.



Heilige grond

De keuze voor Assen was niet moeilijk voor Maning. "Het TT Circuit is heilige grond en de TT Hall is ook uitermate geschikt om de beurs te houden. Het ademt motoren. Bovendien kunnen we de motoren makkelijk met vrachtwagens aanvoeren."



Op de beurs zijn 120 stands uit binnen- en buitenland te vinden. Alle grote motorzaken zijn aanwezig, organisaties die motorreizen aanbieden, maar ook een rijschool. "Die hebben een groot parcours waar mensen kunnen kennismaken en ervaren hoe het is om op een motor te rijden", vertelt Maning.



Cutom Bikes

Een van de hoogtepunten is volgens Maning de Custom Bike Show. "Dat zijn allemaal motorfietsen die door de eigenaren zelf zijn aangepast. Je ziet de meest fraaie creaties, het is een lust voor het oog. Mensen die hier langskomen en niets met motoren hebben lopen kans alsnog verslaafd te raken."



De verkoop van motoren zit in de lift. "Mensen proberen de files te omzeilen in het westen en de economie gaat beter, dus mensen hebben meer geld om aan hun hobby te besteden", aldus Maning.



Veiligheid

Op de beurs is ook veel aandacht voor veiligheid. "Bijvoorbeeld bij motorpakken zie je een hele ontwikkeling met pakken van kevlar. Die kunnen er uit zien als een spijkerbroek maar bieden wel veel bescherming. En de politie Noord-Nederland staat hier ook dit weekend om aandacht te besteden aan veiligheid op de motor", aldus Maning.