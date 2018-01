Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 19 januari In deze nieuwsminuut onder meer aandacht voor de motorbeurs (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

In het nieuws in een minuut onbegrip over glasvezel in Drenthe. Voor instellingen is er voor miljoenen aan glasvezel aangelegd, dat niet wordt gebruikt. Verder Schouwburg Ogterop in Meppel bestaat 150 jaar en in Assen wordt de Noordelijke Motorbeurs gehouden.