Natuurvereniging Zuidwolde wil kapregels De Wolden veranderen

ZUIDWOLDE - Natuurvereniging Zuidwolde wil dat iedereen die een boom wil kappen daarvoor een kapvergunning moet aanvragen. Nu vindt de vereniging de regels te soepel.

De stem van de bomen wordt niet gehoord Joop Verburg, Natuurvereniging Zuidwolde

In 2012 veranderde De Wolden de regels rondom het kappen van bomen. Toen moest er nog per boom een vergunning worden aangevraagd. Sindsdien is dat niet meer nodig.Enkel bomen die eigendom zijn van de gemeente of bomen die op een lijst met waardevolle bomen staan, mogen niet zomaar gekapt worden. De natuurvereniging wil terug naar de oude regeling. "We zien in onze omgeving zomaar bomen en bomenrijen verdwijnen. Als we luchtfoto's vergelijken, zien we dat er veel bomen weg zijn", vertelt voorzitter van de natuurvereniging Joop Verburg.Met de kap van een boom verdwijnt een deel van een ecosysteem. Met name het weghalen van bomenrijen is volgens Verburg een probleem. "Die bomenrijen vormen schakels tussen natuurgebieden. Als je die weghaalt, dan worden de natuurgebieden allemaal eilandjes", zegt Verburg.Door de nieuwe regels verdwijnen er volgens Verburg te veel bomen zonder dat er kritisch naar de effecten gekeken is. Ook is hij van mening dat veel mensen niet goed weten welke bomen ze niet mogen kappen. Verburg: "Bij een eerdere evaluatie is vooral gekeken of het doel van de verandering is gehaald, namelijk dat het gemakkelijker voor burgers en ambtenaren zou worden. Maar de stem van de bomen wordt niet gehoord."Aanstaande donderdag wordt de huidige regelgeving geëvalueerd door de gemeenteraad.