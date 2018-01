Deel dit artikel:











Berden de Vries stopt: In het wielrennen mag je niet de waarheid zeggen Berden de Vries won bijna de Ronde van Drenthe (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - De kogel is door de kerk. Berden de Vries uit Gieterveen stopt met wielrennen. Met z'n 28 jaar staat hij juist in de kracht van z'n leven. Maar na drie seizoenen wil Roompot niet met hem verder.

"Ik ben iemand die zegt zoals het is. En dat mag blijkbaar niet. Ik weet wel zeker dat dat de reden is dat ik geen contractverlenging heb gekregen", zegt De Vries teleurgesteld. "Ik ben er wel even ziek van geweest. Als je ziet welke jongens er nu nog rondrijden, dan denk ik wel: daar hoor ik bij."



Nare smaak

Hij houdt vooral een nare smaakt over aan het laatste Nederlands Kampioenschap in de kleuren van Roompot. "Als ze tijdens een NK met z'n allen achter me aanrijden en dat ik me wel aan de opdracht hou en de rest faalt, dan vind ik wel dat er iets misgaat. En als ik dan vraag waarom ze dat doen, dan mag ik die vraag blijkbaar niet stellen."



In eerste instantie was er nog belangstelling vanuit België. En ook een Aziatische ploeg meldde zich nog. Maar dat zag de Drent zelf niet zitten. "Je rijdt relatief onbekende wedstrijden en je bent lang van huis. Daar moet je wel echt een 'global man' voor zijn."



Mooie sportcarrière

Al met al kan De Vries terugkijken op een mooie sportcarrière. Als schaatser won hij brons op het wereldkampioenschap voor junioren achter Jan Blokhuijsen en Koen Verweij. In 2011 gooit hij het roer om. In de transformatie van schaatser naar wielrenner verliest hij vijftien kilo.



In 2014 wint hij een etappe in Olympia's Tour en ook meteen het eindklassement. Hij tekent een profcontract bij Roompot en twee jaar later is hij tijdens de Ronde van Drenthe dichtbij z'n eerste profoverwinning. Na een indrukwekkende solo door de straten van Hoogeveen wordt hij diep in de finale teruggepakt.



Zin in z'n nieuwe leven

De Vries geniet ervan dat hij nu even niks 'moet', maar heeft tegelijkertijd ook zin in z'n nieuwe leven. "Dat is natuurlijk ook best een uitdaging. Ik heb een rugzak met bagage die niet iedereen heeft, die wil ik nu gaan benutten."



Daarnaast heeft hij tijdens zijn carrière een opleiding Marketing en Communicatie aan het Johan Cruijff college afgerond. "Die kant wil ik wel op. Daarnaast ben ik ook een echte motorsportliefhebber, daar zou ik ook wel graag wat in willen doen. Maar ik sta open voor heel veel dingen. Ik ben op zoek naar een plek waar ik me kan ontwikkelen en door kan groeien, want dat heeft een sporter wel in zich."