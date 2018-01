Deel dit artikel:











Deze week in de Drentse natuur: stiekeme wolf en meer ooievaars Een wolf was deze week zonder dat we het wisten op bezoek in Drenthe (foto: Pixabay)

De storm sloeg ons grotendeels over, maar toch gebeurde er weer genoeg in de Drentse natuur deze week. We zagen dat bevers zich thuisvoelen in Drenthe, telden meer ooievaars dan vorig jaar en kwamen erachter dat een wolf stiekem een maand in Nederland is geweest.

