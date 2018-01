Deel dit artikel:











Smildeger Marcel Radix ontwerpt Olympische kleding: Oranje boven Smildeger Marcel Radix ontwerpt Olympische kleding (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang zal Marcel Radix uit Smilde glimmen van trots. Nederland zal binnenmarcheren in kleding van zijn ontwerp. De Smildeger ontwierp het hele Olympische pakket voor alle Nederlandse sporters en begeleiders.

"Het is een hele eer. Op sportgebied is dit voor ons het hoogst haalbare. Dat ik dat mag doen is geweldig natuurlijk", zegt Radix die al meer dan tien jaar bij het Asser bedrijf Sportconfex van Bert van der Tuuk werkt.



Oranje boven!

Het gaat om 63 verschillende items. Van jassen, broeken en shirts tot schoenen, sokken en onderkleding. Koffers vol gaan er mee naar Pyeongchang. Van sommige kledingstukken krijgen de atleten meerdere exemplaren. De opdracht die Radix meekreeg bij het ontwerp was duidelijk: "De bovenkleding moest oranje zijn, de onderkleding blauw. Dus letterlijk oranje boven!"



'Iedere schaatser stelt eigen schaatspak samen'

Een hot item is natuurlijk het Olympische schaatspak van ons land. Daarin mogen de schaatsers bij deze Spelen zelf keuzes maken. Er zijn verschillende stoffen voor de bovenbenen, de onderbenen en de onderarmen. Iedere schaatser stelt zijn eigen pak samen. "Bij de boven- en onderbenen hebben ze de keuze uit twee opties, net als bij de onderarmen", zegt directeur Van der Tuuk van Sportconfex.



De ruwheid van de stof maakt het verschil in snelheid. Het beïnvloedt vooral de luchtstroom achter het pak. "We hebben een heel snel pak ontwikkeld, maar niet alle schaatsers zullen daarvoor kiezen. Er wordt ook gekeken naar het comfort van het pak. Sommige schaatsers vinden een bepaalde stof te warm of te strak zitten", licht Van der Tuuk toe. Hij test al het materiaal in een windtunnel.



Sven Kramer in schaatspak van Sotchi

Zo is Sven Kramer van plan om het pak van Sotchi, van vier jaar geleden, te dragen. "Het is ook de vraag hoe noodzakelijk het is. Het pak van Sotchi is sowieso nog altijd sneller dan de pakken van de andere landen", zegt Van der Tuuk. "Als je denkt dat je het daarmee redt, kun je ook voor wat meer comfort kiezen."



Tijdens de wereldbeker van Erfurt, van komend weekend, zullen verschillende schaatsers nog testen met het materiaal. De schaatsers kunnen zelfs tijdens het toernooi nog wisselen. "Als iemand op de eerste dag heel hard rijdt, dan denk ik dat iedereen die aanpassing wil en dat we alle pakken moeten gaan vermaken", zegt Van de Tuuk.



Tijdens de Spelen zit de Assenaar in een appartement tegenover de ijsbaan om alle pakken naar wens aan te passen.