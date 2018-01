Albert Heijn Zuidlaren boos op wethouder Hofstra

ASSEN - Ondernemer Hans Hendrikse van Albert Heijn in Zuidlaren voelt zich niet serieus genomen door wethouder Nina Hofstra (VVD) van de gemeente Tynaarlo.

'De gang van zaken rond de komst van een tijdelijke supermarkt heeft mij als ondernemer enorm gestoord', staat te lezen in een brief aan de raadsleden.Het terrein van de Prins Bernhardhoeve in het centrum van Zuidlaren is al vele jaren onderwerp van gesprek, maar een concreet plan is er niet. Vorig jaar werd een schets gepresenteerd , daarin wordt gesproken over de komst van drie supermarkten met een ondergrondse parkeergarage. Daarachter zou ruimte zijn voor woningbouw. Of dat plan doorgaat is niet zeker.Albert Heijn Hendrikse in Zuidlaren is al jaren in gesprek met de gemeente over een tijdelijke supermarkt op het braakliggende terrein. De vestiging aan de Stationsweg in het dorp is te klein en al jaren wordt gesproken over verplaatsing van het filiaal naar het terrein van de Prins Bernhardhoeve. De ontwikkelingen duren lang en daarom heeft ondernemer Hendrikse een vergunning voor een tijdelijke supermarkt gekregen.De verbazing bij Hendrikse was dan ook groot toen de wethouder op 4 december in de raadsvergadering zei: "We hebben een afspraak met Albert Heijn dat zij geen gebruik maken van de vergunning." Volgens Nina Hofstra is dat een citaat uit een brief van de supermarkt.In dezelfde vergadering liet de wethouder weten dat ze liever geen tijdelijke supermarkt op het Prins Bernhardhoeveterrein wil: "De tijdelijke Albert Heijn waar een vergunning voor gegeven is, is niet anders dan een blokkendoos." Supermarkteigenaar Hans Hendrikse snapt niet hoe de wethouder daarbij komt: "Ik wil wat mij beloofd is, een nieuwe supermarkt."Volgens de wethouder zullen de andere twee supermarkten die mogelijk op het terrein komen zich dan ook melden voor een tijdelijke vergunning. "We hebben dan geen enkel argument om ze dat te weigeren."De gemeenteraad zou komende dinsdag een besluit nemen over de ontwikkelingen in het centrum van Zuidlaren, maar het onderwerp is van de agenda gehaald. "Het is niet goed dat we een nieuw college na de verkiezingen opzadelen met een beslissing die we nu nemen", zegt wethouder Hofstra.Volgens Hofstra is voor de komst van een tijdelijke supermarkt een nieuw raadsbesluit nodig om grond aan Albert Heijn te verhuren. Ook zo'n besluit wordt pas na de verkiezingen genomen.